Медведчук получил нефтяной бизнес в России в первые дни оккупации Крыма. ВИДЕО

Семьи депутатов от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака сразу после завершения Революции достоинства, в первые дни оккупации Крыма за бесценок получили часть крупного нефтяного бизнеса в России, который впоследствии приносил им ежегодно десятки миллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый) и международного проекта расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Полученные журналистами официальные документы кипрских компаний свидетельствуют, что 27 февраля 2014 года (в день захвата парламента Крыма так называемыми "зелеными человечками") семьи Виктора Медведчука и Тараса Козака стали совладельцами "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в Ростовской области, получив 42% предприятия за $40 тыс.

Семьи Медведчука и Козака также получили 60% в российской фирме "НЗНП Трейд", которая на тот момент уже имела лицензию на разработку Гаврикивського нефтяного месторождения в России за $1 тыс. Запасы этого крупного месторождения оцениваются в почти 137 млн тонн нефти.

И "Новошахтинский завод нефтепродуктов", и "НЗНП Трейд" до того, как перешли под контроль семьям Медведчука и Козака, принадлежали российскому миллиардеру Сергею Кислову. Россиянин отказался прокомментировать причины продажи бизнеса Медведчуку и его окружению за незначительные суммы.

По оценкам журналистов, "Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод" начиная с 2014 года и по сей день обеспечил семьям Медведчука и Козака дивиденды в размере более $100 млн.

Как сообщалось, 19 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены народного депутата Тараса Козака Натальи Лавренюк и еще пяти физических лиц и 19 юридических лиц. Среди них и "Новошахтинский завод нефтепродуктов".

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, АО "НЗНП" поставляло нефтепродукты в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, где топливо использовалось для нужд боевиков и оккупационных формирований.

А через месяц после введения санкций в Украину руководство российского "Новошахтинского завода нефтепродуктов" сообщило о начале его модернизации, чтобы выпускать бензин стандарта Евро-5.