Оператор "Кий Авиа" получил убыток на 35 миллионов

Компания "Кий Авиа", один из лидеров на рынке продаж транспортных и туристических услуг Украины, в 2020 году получила 35,12 млн грн убытка против 11 млн чистой прибыли в 2019 году.

Согласно данным повестки дня собрания акционеров компании на 28 апреля, опубликованной в системе раскрытия информации НКЦБФР, "Кий Авиа" сократила объем активов на 26% - до 304,835 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Общая дебиторская задолженность компании по итогам 2020 года сократилась на 40,7% и составила 140,33 млн грн, собственный капитал сократился на 32% до 75,74 млн грн, уставный капитал остался неизмененным - 3,8 млн грн.

Как сообщалось, акционеры "Кий Авиа" на внеочередном собрании 2 октября 2020 года приняли решение о выплате 2,3 млн грн дивидендов владельцам простых именных акций по итогам работы компании за 2019 год.

Выплата дивидендов будет осуществляться в период с 10 ноября 2020 года по 4 мая 2021-го.

"Кий Авиа" – одно из крупнейших агентств Украины в области продаж авиационных и туристических услуг. Компания аккредитована в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с 1996 года, сертифицирована Государственной авиационной администрацией Украины. В 2013 году "Кий Авиа" и турагентство tickets.ua объединили бизнес.