Прибыль Оператора ГТС превысила 28 миллиардов

Выручка Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) за 2020 год составила 62,7 млрд грн. Чистая прибыль составила 28,4 млрд грн без учета дебеторской задолженности участников газового рынка Украины за небалансы.

Об этом говорится в предварительном годовом отчете Оператора ГТС за 2020 год, который есть в распоряжении БизнесЦензор.

Согласно отчету, в 2020 году ОГТСУ транспортировала 55,9 млрд кубов российского газа в Европу, что на 38% меньше, чем в 2019 году.

Импорт из ЕС составил 15,9 млрд кубов газа, что на 12% больше, чем в 2019 году. Объемы импорт заходили из Словакии -10,2 млрд кубов, из Венгрии – 4,2 млрд кубов и из Польши – 1,5 млрд кубов.

Потребление газа в Украине за 2020 год составило 28,3 млрд кубов. Кроме того, 2 млрд кубов газа были отнесены на производственно-технологические потери.

Объем собственной добычи в 2020 году составил 19,7 млрд кубов газа. 04, млрд кубов составил экспорт в ЕС.

Структура дохода ОГТСУ в 2020 году большей частью состоит из платы за транзит. Из 62,7 млрд грн выручки, 44,9 млрд грн составила плата за транзит газа из РФ в ЕС.

При этом показатель EBITDA за 2020 год составил 39,7 млрд грн.

По результатам года долги участников рынка за негативные небалансы составили 1,6 млрд грн. При этом, 85% долга припадает на операторов газораспределительных систем (оператором ГРС).

Крупнейшие неплательщики: "Донецкоблгаз", "Луганскгаз" и "Тернопольгоргаз".

Напомним, согласно договору покупки/продажи ГТС от 2019 года между Укртрансгазом (входит в Группу Нафтогаз) и "Магистральными газопроводами Украины" (МГУ, владеет ОГТСУ) вся прибыль ОГТСУ за исключением налогов будет перечисляться Укртрансгазу ближайшие 15 лет.