Для путешествий украинцев открыты 104 страны, – МИД
Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передает Интерфакс-Украина.
"Сейчас для граждан Украины открыты 104 страны. Напомню, что 19 февраля на брифинге таких стран было 95, то есть за месяц мы добавили в этот список 9 стран. 104 страны, куда при условии соблюдения определенных правил, украинцы могут сейчас попасть", – сказал министр.
Кулеба уточнил , что свои границы для украинцев открыли Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон.
"Условия въезда, безусловно, могут включать соблюдение противоэпидемических требований. Потому прошу вас надлежащим образом проверять все правила въезда, сделать это вы можете на нашем сайте, который мы создали для вас – tripadvisor.mfa.gov.ua", – напомнил министр.
Кроме того, глава МИД Украины призвал воздержаться от поездок без крайней необходимости, а путешествуя придерживаться максимальных мер безопасности.