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Мексика продлила действие спецпошлин на стальной прокат из Украины

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Мексика продлила действие спецпошлин на стальной прокат из Украины
Секретариат по экономике (Secretaría de Economía) Мексики продлил действие компенсационных пошлин на горячекатаный листовой прокат из углеродистой стали происхождением из Украины и России еще на пять лет.

Согласно уведомлению от 23 марта в официальном бюллетене правительства Мексики (Diario Oficial de Federacion, DOF), пересмотр ограничений проводился в связи с окончанием срока действия ранее введенных мер, передает Интерфакс-Украина.

Решение принято по итогам рассмотрения жалобы мексиканских производителей горячекатанного проката Ahmsa и Ternium Mexico.

В ходе процедуры пересмотра констатировалось, что поставки указанной продукции из Украины в Мексику в 2019 году отсутствовали, а из РФ были ниже 3%.

Таким образом, в настоящее время действуют пошлины при поставках г/к листа из Украины в размере 25%, из РФ – 21%.

Напомним, Мексика ввела компенсационные пошлины на листовой г/к прокат в размере 46,66% для Украины и 30,31% для РФ еще в 2000 год, в 2006 году их действие было продлено.

После очередного пересмотра в 2011 году было принято решение о снижении пошлин до 25% для Украины и 21% для РФ. В 2016 году было принято решение продлить действие пошлин.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина
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