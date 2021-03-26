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Одесский припортовый завод получил 1,2 миллиарда убытка

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Одесский припортовый завод получил 1,2 миллиарда убытка
ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в 2020 году, по предварительным данным, увеличил чистый убыток в 16,5 раза – на 1,12 млрд грн – по сравнению с 2019 годом – до 1,19 млрд грн.

Согласно обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке собрания акционеров ОПЗ 28 апреля 2021 года, активы предприятия за 2020 год увеличились на 0,7% - до 4,8 млрд грн, тогда как основные средства уменьшились на 4,2% – до 3,67 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ОПЗ в 2019 году сократил чистый убыток в 10,3 раза (на 677,9 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 72,56 млн грн.

ОПЗ в 2020 году выпустил 821,2 тыс. тонн карбамида, что в 2,5 раза превышает показатель 2019 года и является рекордом высоким за последние пять лет. На его производственных мощностях было также произведено 96,5 тыс. тонн товарного аммиака, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Автор: Юлiя Далецька

Джерело:  Интерфакс-Украина
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Топ коментарі

  • Andrey Shestopalov
    Все робиться ділками, щоб стратегічне підприємство збанкрутілого і за три копійки приватизувати, а точніше вкрасти. Хто продовжує розповсюджувати фейки, що державне підприємство не може бути ефективним? Повна брехня!!! Але якщо воно працює не ефективно, то змініть керівництво, але не як завжди, протягнути "свою" людину, а через справедливий конкурс, тоді все буде гаразд з роботою підприємства. Але якщо і премьєр і міністр економіки- повні профани, то чого ще можна очікувати? Тільки все розпродати, а далі- хоч трава не рости.
  • Verter_98
    Что-то там не так.
    Завод нарастил производство за год в 2-3 раза! Выросли цены на удобрения и были низкие на газ. При этом резко увеличились убытки .
    Вывод тут один - воруют. Причём внаглую.
  • Тупин Вова
    Видимо эти 1,2 млрд убытков акционеры получили в виде прибыли.
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