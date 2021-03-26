56 поставщиков тепла могут остаться без газа в апреле, – "Нафтогаз"

По состоянию на 25 марта 56 предприятий теплоэнергетики не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО), для предоставления газа в апреле эти компании должны заплатить более 820 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", в отношении этих предприятий существуют риски срыва отопительного периода. Среди должников, которым необходимо заплатить наибольшие суммы для выполнения условий поставок газа – ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" (189,62 млн грн), КП "Областной информационно-технический центр" (Харьковская область, 81,47 млн грн), КП "Смелатеплокоммунэнерго" (42,02 млн грн), КП "Купьянсктеплоэнерго" (40,37 млн грн), ООО "Краматорсктеплоэнерго" (38,56 млн грн), ООО "Брокэнергия" (Охтырка, 21,92 млн грн). "Нафтогаз" призывает теплопроизводителей, которые не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты к надлежащему уровню", – подчеркивают в НАК.

Автор: Михайло Орлюк