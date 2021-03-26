СБУ обнаружила схему контрабанды янтаря через аэропорты "Борисполь" и "Львов"

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность международной группировки контрабандистов янтаря.

Как сообщает пресс-центр СБУ, у злоумышленников изъято несколько партий "солнечного камня" стоимостью более 11 млн грн.

В частности, во время обысков по месту жительства и в производственных помещениях участников противоправной деятельности было выявлено почти 1300 кг янтаря различных фракций, более 170 кг готовых изделий и технологическое оборудование для обработки янтаря.

Также у организаторов схемы изъяли компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности.

"Документирования противоправной деятельности группы правоохранители начали в сентябре прошлого года. За это время установлен контрабандный канал и лица его организаторов", – сказано в сообщении.

По данным следствия, для нелегального вывоза обработанной продукции за рубеж делки использовали "маршруты" через аэропорты "Борисполь" и "Львов", а также сервисы международной почты по поддельным товарно-сопроводительным документам.

Установлено, что незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. К нему он привлек, в частности, семерых жителей Ривненской области, которые скупали у местных старателей нелегально добытый янтарь.

Из части приобретенной продукции дельцы изготавливали ювелирные украшения на заказ иностранных клиентов. Для обработки камням они использовали производственные мощности одного из частных предприятий в области.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины наложен арест на изъятое имущество. Решается вопрос о сообщение подозрений участникам группировки.