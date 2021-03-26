МИД подтвердил приостановку поставок вакцины от коронавируса из Индии
Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi новини.
"Хочу поблагодарить правительство Индии за поставку первой партии вакцины в Украину. Мы уже должны были бы получить следующие партии. Но действительно, сейчас экспорт вакцины Covishield из Индии поставлен на паузу. Не буду вдаваться в детали этого решения: некоторые из них публичные и были озвучены в мировых медиа, некоторые непубличны. Но факт есть факт. Экспорт вакцины поставлен на паузу", – сказал министр.
Кулеба добавил, что приостановка поставок этой вакцины касается не только Украины, но и других стран, в которые она поставлялась, например Канады и Бразилии.
В свою очередь заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга сообщил, что все 500 тысяч доз вакцины индийского производства Covishield (AstraZeneca), которые прибыли в Украину в составе первой партии в конце февраля, будут использоваться только для первой прививки.
"Из-за смены стратегии использования первой партии вакцины "Covishield" все 500 тысяч доз будут использованы для первой прививки против COVID-19. Для повторной прививки будет использоваться вакцина "Covishield" из последующих поставок. Согласно обновленному плану, вторую прививку будут делать не раньше 20-х чисел мая", – цитирует Ляшко официальный Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Как сообщалось, Индия временно приостановила весь экспорт вакцины против коронавируса разработки AstraZeneca, производимой Индийским институтом сыворотки (SII) для удовлетворения внутреннего спроса на фоне роста заболеваемости в стране, отмечало агентство Reuters со ссылкой на два источника.