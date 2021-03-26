В Минэкономики не видят угрозы для украинских производителей от импорта молочной продукции

Никакой угрозы от импорта молочных продуктов для украинских производителей нет.

Об этом заявила заместительница директора департамента аграрной политики Минэкономики Елена Дадус, передает Укринформ

Она отметила, что внутренний спрос вполне обеспечивается собственным производством.

По словам представительницы Минэкономики, если сравнивать импорт молочных продуктов в абсолютных цифрах, то в последние годы действительно наблюдается его рост. Но, если взглянуть на продуктовую линейку импорта, то это преимущественно сливочное масло и твердые сыры, поступающие из Европы.

"Отечественный молочный экспорт имеет другую географию – это преимущественно страны Азии и страны СНГ, куда мы в основном экспортируем молоко сухое, масло сливочное и молоко сгущенное. То есть товарные категории разные, и поэтому никакой угрожающей ситуации в объемах импорта для отечественных товаропроизводителей пока нет", – заявила Дадус.

Она отметила, что объемы государственной поддержки молочной отрасли в Украине и ЕС несопоставимы и не способствуют конкурентоспособности украинского товаропроизводителя, хотя правительство пытается быть в конструктивном диалоге со всеми ассоциациями и общественными организациями области.

Также Дадус рассказала, что сейчас начаты переговоры на межгосударственном уровне, проводятся исследования и, возможно, требования к качеству украинского молока будут несколько пересмотрены.

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Между тем, по словам Дадус, Украина должна работать над изменением структуры производства молочной продукции. Отечественные перерабатывающие предприятия сегодня проходят период трансформации, модернизации и в конце должны приспособиться к новым рыночным условиям, находить экспортно-ориентированные позиции.

В свою очередь, подчеркнула Дадус, государство пытается стимулировать переход производства к организованному сектора, поддерживая создание фермерских хозяйств различных типов, предоставляя им возможность получить льготные кредиты и дотации на оборудование, технику для ведения своего хозяйства и племенное поголовье.

"Такая трансформация крестьянских хозяйств чрезвычайно важна для контроля качества продукции", – отметила Дадус.

Она напомнила, что государство всячески расширяет географию экспорта на государственном уровне, заключая меморандумы, подписывая двусторонние соглашения, открывая новые страны для поставки украинской продукции. И потребитель, уверена Дадус, тоже имеет возможность приобщиться к поддержке отечественного производителя, выбирая качественный национальный продукт.