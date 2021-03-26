Корпорация "Богдан" Гладковского показала убыток на 3,4 миллиарда

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы корпорации "Богдан", по предварительным данным, получила в 2020 году 3,38 млрд грн убытка, тогда как в 2019 году чистая прибыль составляла 609,22 млн грн.

Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) повестке общего собрания акционеров компании 27 апреля, непокрытый убыток "Богдан Моторс" к началу года составил 9,19 млрд, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" по иску ООО "Финансовая компания "Финворк".

Перед этим АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" сменила юридический адрес с Киева на Днепр.

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах.

Завод в Черкассах был переориентирован на сборку грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого использования, санитарных автомобилей (в рамках гособоронзаказа), коммерческих авто, но из-за отсутствия госзаказа в прошлом году был фактически закрыт.

"Богдан Моторс" объединяет производственные активы корпорации "Богдан". Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был экс-президент Петр Порошенко, сечас компания принадлежит семье его бизнес-партнера Олега Гладковского (Свинарчука), бывшего первого заместителя секретаря СНБО.