Польская PGNiG увеличила прибыль в 4 раза благодаря выплатам от "Газпрома"

Чистая прибыль польской PGNiG по итогам 2020 года выросла на 400% в годовом выражении и составила $1,8 млрд.

Отмечается, что в значительной степени это обусловлено пересмотром условий контракта на поставку газа с российским "Газпромом", передает enkorr.

Действующий договор на поставку газа в Польшу (так называемый "Ямальский контракт") от 1996 года предусматривает поставки до 10 млрд кубометров в год. Договор действует до 2022 года. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте была завышена и не соответствовала состоянию рынка.

В конце марта прошлого года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу PGNiG, обязав "Газпром" пересмотреть ценовую формулу и выплатить польской стороне $1,5 млрд в качестве компенсации за переплату.

Ранее власти Польши заявляли о том, что не намерены продлевать контракт с "Газпромом" после 2022 года. По словам бывшего главы PGNiG Ежи Квечиньского, в будущем страна рассчитывает обеспечивать свои потребности в газе за счет СПГ из США и Катара, а также благодаря строительству газопровода Baltic Pipe.