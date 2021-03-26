Минфин выплатил $111 миллионов процентов по самым длинным евробондам

Министерство финансов Украины 25 марта осуществило седьмую купонную выплату по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям) со сроком обращения до 2032 года.

Как сообщили в Минфине, общая сумма выплаты составила $110,7 млн, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых. Срок размещения стал рекордным в истории.

Купонная выплата по ним осуществляется раз в полгода – 25 марта и 25 сентября. Евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.

Часть полученных средств на сумму $1,68 млрд была направлена для обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году, и выплаты по ним начисленных процентов.