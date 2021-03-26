Украина вышла из зимы с рекордными запасами газа, – Коболев. ВИДЕО

По состоянию на конец марта запасы газа в хранилищах превышают 16,2 млрд кубометров - это рекордные показатели в Украине для этого периода.

Об этом в эфире 5 канала сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"У нас сейчас запасы газа превышают 16,2 млрд кубометров. Для конца марта это рекордно высокий запас. Мы прошли зиму без проблем, без перебоев. По моему убеждению, эта зима показала, что рынок газа в Украине эффективно работает. В оптовом сегменте, в сегменте работы трейдеров наши подземки имели рекордное заполнение. Зимой Украина в определенные дни, и, кажется, вчера и позавчера экспортировала газ в Европу", - сообщил Коболев, передает Укринформ.

Коболев также подчеркнул, что прошлой зимой правительство своевременно и эффективно реагировало на злоупотребления на розничном рынке газа.

"Был момент, когда на розничном рынке частные поставщики стали слишком жадными, как по мне. В этот момент государство и президент вмешались. Мы, как поставщик газа, в январе предлагали цену на уровне 7,22 грн, если я правильно помню. она была рыночной", - прокомментировал глава правления "Нафтогаза".

Он также отметил, что зима была пройдена без проблем и перебоев, а оптовый рынок газа доказал, что он существует и успешно работает.

"Я считаю, что оптовый рынок работал идеально, лучше, чем во многих странах Европы. На розничном рынке за монопольное положение определенной группы игроков была попытка завышения цены. Из-за вмешательства государства попытка была пресечена, ситуацию быстро вылечили, поэтому в чем-то это даже полезный урок для нас всех", - отметил Коболев.