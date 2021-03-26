Винницкий молокозавод Roshen Порошенко сменил убыток прибылью в 46 миллионов

ЧАО "Винницкий молочный завод "Рошен" (ВМЗР), входящее в корпорацию Roshen, в 2020 году получило 46,19 млн грн чистой прибыли после 15,67 млн грн чистого убытка в 2019 году.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее нераспределенная прибыль за год выросла на 12,9% – до 403,36 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Активы компании за год возросли на 3,7% – до 531,4 млн грн, суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 69% – до 166,63 млн грн.

Согласно сообщению, на годовом собрании акционеров 27 апреля планируется направить 39 млн грн чистой прибыли на выплаты дивидендов, а 7,19 млн грн предлагается оставить нераспределенными.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ЧАО "ВМЗР" принадлежит сыну бывшего президента Петра Порошенко Алексею.

Винницкий молочный завод "Рошен" работает с июня 2014 года, и является основным поставщиком сырья для фабрик корпорации. Перерабатывающие мощности предприятия достигают 600 тонн молока в сутки, сырье для него поставляется из 8 областей Украины.

Завод производит сухое, сухое обезжиренное, сухое карамелизированное и сгущенное молоко, пастеризованные и сухие сливки, масло сливочное и молочный жир. Продукция завода экспортируется в 30 стран мира, в том числе на территорию ЕС.