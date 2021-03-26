Акционеры докапитализируют банк "Сич" на 45 миллионов

Банк "Сич" (Киев) на собрании 28 апреля рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала на 44,88 млн грн, или на 22,4%, – до 244,97 млн грн за счет капитализации части прибыли.

Согласно сообщению финучреждения в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, таким образом, стоимость 187 млн простых именных акций банка вырастет до 1,31 грн с 1,07 грн, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, акционеры планируют утвердить прибыль финучреждения за 2020 год в размере 20,01 млн грн и 5% из нее (1,1 млн грн) направить в резервный фонд.

Банк "Сич" основан в 2011 году. По состоянию на 1 января 2021 года акционерами банка являлись Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов банк "Сич" занимал 31 место (4,77 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.