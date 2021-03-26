Таможня получила еще 16 заявок на получение статуса авторизованного оператора
Об этом на брифинге сообщил глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин, передает Интерфакс-Украина.
"У нас один пакет документов на стадии рассмотрения, только начали эту процедуру. И примерно 15 заявщиков проходят квалификационную проверку. Я считаю, что в ближайшие шесть месяцев мы увидим новые авторизации", – сказал глава Таможенной службы.
По словам Рябикина, план реконструкции таможенных пунктов пропуска позволит переоборудовать всю инфраструктуру границы, в том числе обустроить отдельные коридоры для АЭО, в ближайшие три года.
"Я думаю, что в ходе этого переоборудования пунктов пропуска у нас будет возможность сделать все необходимое, чтобы инфраструктура пунктов пропуска отвечала всем требованиям для АЭО", – отметил чиновник.
Сертификат АЭО подтверждает право на использование упрощенных процедур по таможенным вопросам.
"Статус АЭО – это наивысшая степень доверия таможни к предприятиям в виде предоставления им специальных упрощений при совершении таможенных формальностей", – отметил министр финансов Сергей Марченко.
Как сообщалось, первая заявка на авторизацию АЭО была подана осенью прошлого года. В марте Государственная таможенная служба присвоила статус авторизированного экономического оператора ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина". Это первое предприятие, получившее статус АЭО.
Гостаможня напомнила, что программа авторизации АЭО заработала в Украине в августе 2020 года.
Предприятие со статусом АЭО пользуется рядом преимуществ, в частности, выполнением таможенных формальностей относительно товаров, транспортных средств коммерческого назначения в первоочередном порядке, снижением степени риска автоматизированной системой таможенного оформления товаров и таких транспортных средств, а также использов