Таможня получила еще 16 заявок на получение статуса авторизованного оператора

Еще 16 компаний подали свои заявки на статус авторизации экономического оператора (АЭО), их рассмотрение может занять до полугода.

Об этом на брифинге сообщил глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин, передает Интерфакс-Украина.

"У нас один пакет документов на стадии рассмотрения, только начали эту процедуру. И примерно 15 заявщиков проходят квалификационную проверку. Я считаю, что в ближайшие шесть месяцев мы увидим новые авторизации", – сказал глава Таможенной службы.

По словам Рябикина, план реконструкции таможенных пунктов пропуска позволит переоборудовать всю инфраструктуру границы, в том числе обустроить отдельные коридоры для АЭО, в ближайшие три года.

"Я думаю, что в ходе этого переоборудования пунктов пропуска у нас будет возможность сделать все необходимое, чтобы инфраструктура пунктов пропуска отвечала всем требованиям для АЭО", – отметил чиновник.

Сертификат АЭО подтверждает право на использование упрощенных процедур по таможенным вопросам.

"Статус АЭО – это наивысшая степень доверия таможни к предприятиям в виде предоставления им специальных упрощений при совершении таможенных формальностей", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Как сообщалось, первая заявка на авторизацию АЭО была подана осенью прошлого года. В марте Государственная таможенная служба присвоила статус авторизированного экономического оператора ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина". Это первое предприятие, получившее статус АЭО.

Гостаможня напомнила, что программа авторизации АЭО заработала в Украине в августе 2020 года.

Предприятие со статусом АЭО пользуется рядом преимуществ, в частности, выполнением таможенных формальностей относительно товаров, транспортных средств коммерческого назначения в первоочередном порядке, снижением степени риска автоматизированной системой таможенного оформления товаров и таких транспортных средств, а также использов