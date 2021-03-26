Центр обслуживания клиентов "Житомиргаза" предоставил больше 800 тысяч консультаций

Центр обслуживания клиентов, а теперь "104.ua Клиентское пространство" в Житомире по ул. Киевская, 54, работает с 17 марта 2016 года. За пять лет работы менеджеры предоставили более 800 тыс. консультаций потребителям природного газа города и района.

Об этом говорится в сообщении "Житомиргаза".

"Мы были первыми в Житомирской области среди поставщиков коммунальных услуг, кто предложил потребителям газа альтернативное пространство с электронной очередью и комфортными условиями обслуживания", - рассказал начальник Житомирского управления клиентского сервиса Сергей Пикуль.

Специалисты "104.ua Клиентского пространства" предоставляют полный перечень услуг компании от справочных, по обслуживанию лицевого счета, до подключения газа, реконструкции и приобретения газового оборудования.

"Внедрение европейских стандартов обслуживания потребителей на всех уровнях и обеспечения оперативной обратной связи между специалистами и потребителями газа - это шаг навстречу друг к другу. Мы имеем возможность услышать каждого клиента и проконсультировать по всем вопросам, касающихся распределения", - рассказала начальница отделения Житомирского управления клиентского сервиса Юлия Гарбовская.

Электронные табло информируют клиентов в зале о наличии свободных менеджеров и указывают на номера их рабочих мест. Такой сервис минимизирует время ожидания потребителя в очереди. О том, как пользоваться новой системой, подсказывает администратор, который постоянно находится в зале и предоставляет консультации.

Обслуживание клиентов осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08:00 до 17:00, и перерыва на обед, с 12:00 до 17:00.

Если потребителю природного газа необходима срочная консультация в выходные дни, он может позвонить в контакт-центр по телефонам (0412) 55-80-04, (067) 33-38-104, или обратиться письменно через "Личный кабинет".