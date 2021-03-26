Киевская фабрика Roshen Порошенко сократила чистую прибыль на 37%

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен", входящее в корпорацию Roshen, в 2020 году сократило чистую прибыль на 36,7% по сравнению с 2019 годом – до 5,26 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее активы за год увеличились в 2,1 раза – до 3 млрд грн, нераспределенная прибыль незначительно возросла – до 386,84 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Суммарная дебиторская задолженность Киевской кондфабрики по итогам года увеличилась в 2,7 раза – до 300,2 млн грн.

Согласно сообщению, на годовом собрании акционеров 27 апреля планируется получить одобрение на привлечение фирмы HLB Ukraine для проведения аудиторской проверки компании по финрезультатам 2020 года. Помимо того, в ходе собрания акционерам будет предложено разрешить ЧАО осуществление значительных сделок совокупной стоимостью до 1 млрд грн, которые могут использоваться предприятием для ведения хозяйственной деятельности в течение года.

Акционеры компании на собрании намерены рассмотреть вопрос распределения чистой прибыли, полученной ЧАО "Киевская кондфабрика "Рошен" в 2020 году, 95% которой планируется оставить нераспределенной, а 5% направить на пополнение резервного капитала общества. Компания не намерена начислять и выплачивать дивиденды.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечный бенефициар ЧАО – бизнесмен и экс-политик Алексей Порошенко, с долей 82,47% в уставном капитале компании.

Как сообщалось, Roshen на внеочередном собрании акционеров Киевской кондитерской фабрики "Рошен" 11 марта рассмотрела вопрос увеличения уставного капитала на 1 млрд грн, или в три раза – до 1,51 млрд грн за счет эмиссии 4 млрд простых именных дополнительных акций общей номинальной стоимостью 1 млрд грн (без осуществления публичного предложения).

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире, в ее составе Киевская, Кременчугская, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов в разных регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.