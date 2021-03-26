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Поставщики газа обнародовали цены для населения на апрель

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Поставщики газа обнародовали цены для населения на апрель
Большинство поставщиков газа для населения решили не повышать цены на апрель выше установленной Кабмином максимальной цены в 6,99 грн за кубометр, несмотря на то, что это ограничение действует только до конца марта.

Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданного при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят предприятия группы "Нафтогаз".

В частности, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" оставила цену на газ в апреле на уровне 6,86 грн за кубометр. Столько же за кубометр просит и компания "Галнафтогаз".

Поставщики "Эру Людям" и "Эру Трейдинг" обнародовали цену в 6,75 грн за кубометр.

Региональные газсбыты, работющие под брендом РГК, обнародовали цену на уровне 6,99 грн за куб.

В то же время несколько компаний решили повысить цены. В частности, поставщик "Маргаз" обнародовал цену в 8,25 грн, а "Азовгаз" – 8,85 грн за кубометр.

Остальные компании еще не обнародовала свои цифры: сделать это они обязаны до конца пятницы, 26 марта.

Поставщики газа обнародовали цены для населения на апрель 01

Поставщики газа обнародовали цены для населения на апрель 02

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Как сообщалось, в начале марта НКРЭКУ предварительно одобрила решение, которым обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.

В то же время поставщики будут иметь возможность предлагать другие позиции бытовым потребителям, размещая их на сайте таким образом, чтобы была возможность однозначно определить, какая из них является базовой годовой.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  "ГазПравда"
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Топ коментарі

  • Volodymyr eabbb2d0
    Всі статті про газ маскальською. Тобто газом в Україні керують маскалі?
  • Luca Ima
    Себестоимость УкрГазВидобування 1.5 грн. Но в консерватории игры **м на рояле это никого не интересует.
  • Эльміра Плігіна
    з транспортом вже 7,45
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