Завод "Росатома" в Украине сменил прибыль убытком на 1,4 миллиарда

ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск) по итогам работі в 2020 году, по предварительным данным, получило убыток в размере 1,4 млрд грн против чистой прибыли в размере 866,4 млн грн годом ранее.

Об этом компанися сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, к началу 2021 года непокрытый убыток ЭМСС составил 8,39 млрд грн (годом ранее – 7,03 млрд грн).

Полученный в 2020 убыток планируется покрыть за сет нераспределенной прибыли следующих лет.

По данным компании, ее активы за год выросли незначительно, составив 4,39 млрд грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 41,8% – до 508,14 млн грн.

Собственный капитал компании к началу текущего года составил "минус" 7,43 млрд грн, уставный капитал – 100 млн грн.

Текущие обязательства ЭМСС за прошлый год выросли на 8% – до 10,5 млрд грн, долгосрочные уменьшились на 5,5% – до 1,32 млрд грн.

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Акционеры компании на собрании 27 апреля планируют утвердить на 2021 год план производства продукции на 3,1 млрд грн, реализацию – на 3,04 млрд грн, для чего необходимо выплавить 57,64 тыс. тонн электростали, произвести 4,24 тыс. тонн литья и 32,5 тыс. тонн поковок.

Кроме того, собрание намерено переизбрать набсовет (возглявляемый гендиректором АО "Атомэнергомаш" Андреем Никипеловым) и ревизионную комиссию.

Владельцем ПАО "Энергомашспецсталь" является российский "Атомэнергомаш" – энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом".

Как сообщалось, в 2020 году "Энергомашспецсталь" реализовала продукцию на 3,32 млрд грн, что на 71% больше, чем в 2019 году.

При этом в 2019 году завод получил чистую прибыль в размере 866,37 млн грн.

ЭМСС – крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.