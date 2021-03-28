В Украине за сутки зафиксировано 11 932 новых случая инфицирования коронавирусом

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 932 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 3 343 человека, умерло 203 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

"11 932 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 марта 2021 года. В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 5 052 человека; летальных случаев - 203; выздоровело – 3 343 человека", – написал Степанов, передает Интерфакс-Украина.

Днем ранее, 27 марта было зафиксировано 17 424 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 марта сообщалось о рекордных с начала пандемии 18 132 новых случаях инфицирования, 25 марта сообщалось о 16 669 новых случаях инфицирования COVID-19, 24 марта министр сообщал о 14 174 новых случаях инфицирования COVID-19, 23 марта министр сообщил о 11 476 новых заболевших, 22 марта сообщалось о 7 893 новых случаях коронавирусной инфекции, 21 марта сообщалось о 11 145 новых больных COVID-19, 20 марта сообщалось о 15 292 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 644 063 человека, 31 954 пациента скончались, 1 300 625 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.