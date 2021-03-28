Qatar Airways станет предоставлять пассажирам доступ к электронной прессе

Авиакомпания Qatar Airways начала предоставлять пассажирам доступ к электронным версиям газет и журналов, что позволит, по подсчетам авиакомпании, экономить 1000 тонн бумаги каждый год.

Путешественники смогут загрузить на свои мобильные телефоны или планшеты понравившееся издание из электронной библиотеки за три дня до вылета и в течение семи дней после рейса, передает avianews.com.

Доступ реализован через мобильное приложение Qatar Airways Oryx One. Для просмотра библиотеки пассажиру необходимо авторизоваться с помощью номера бронирования авиабилета. После этого на мобильное устройство можно будет скачать понравившиеся издания и просматривать их в офлайн-режиме.

Провайдером сервиса является PressReader. Этот поставщик обеспечивает пассажиров авиакомпаний доступом к 6 тыс. изданий на 60 языках со всего мира, в том числе русском.

Ранее украинские пассажиры могли воспользоваться сервисом, если они летели бизнес-классом МАУ или рейсами Turkish Airlines.