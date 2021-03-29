В Украине за сутки зафиксировали 8 346 случаев COVID-19

По состоянию на утро 29 марта в Украине за сутки зафиксировали 8 346 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 344 ребенка и 140 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 3 129 человек, умерло 178 пациентов, выздоровело – 2 875. При этом совершили 39 732 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 652 409 человек, выздоровело – 1 303 500, летальных случаев зафиксировали 32 132. Также провели 8 007 427 тестов.

В то же время Степанов сообщил, что вакцину от COVID-19 получило уже 198 465 человек.

Днем ранее, 28 марта, сообщали о 11 932 новых случаях инфицирования коронавирусом.