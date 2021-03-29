Движение через Суэцкий канал вернется в норму через несколько дней (обновлено)

Утром 29 марта спасательных службам удалось с третьей попытки снять с мели контейнеровоз Ever Given, заблокировавший проход через Суэцкий канал.

Две предыдущие попытки снять его с мели, совершивших за последние сутки и во время прилива, потерпели неудачу, сообщает ВВС.

Сообщается, что снять контейнеровоз с мели удалось после того, как под ним удалили 27 тыс. куб. м песка.

На данный момент прохода через канал ожидают сотни кораблей, когда им позволят возобновить путь, неизвестно. В Суэцком канале скопилось более чем 450 судов, ожидающих прохода.

Позднее глава управления канала Усама Рабийе в эфеире телеканала "Аль-Арабийя" уточнил, что после того, как контейнеровоз Ever Given удастся полностью вернуть на воду, на нормализацию движения по Суэцкому каналу уйдет примерно три с половиной дня, передает Интерфакс.

"Канал будет функционировать 24 часа в сутки, как только судно вернут на воду", – добавил чиновник.

Ранее управление Суэцкого канала заявило, что контейнеровоз Ever Given повернули "в верном направлении", но еще предстоит предпринять усилия для того, чтобы вернуть судно в строй. Сейчас буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение.

"Положение судна переориентировано на 80% в правильном направлении. Хвостовую часть сдвинули на 102 метра от берега", – отмечал ранее Рабийе. До этого Ever Given находился в 4 метрах от берега.

Напомним, в ночь на 24 марта в южной части Суэцкого канала сел на мель контейнеровоз MV Ever Given класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавший из Китая в Роттердам. Он полностью заблокировал движение через канал в обе стороны.

Тайваньская компания Evergreen, которая зафрахтовала контейнеровоз, сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий. Вследствие порыва сильного ветра судно отклонилось от курса и село на мель. Пострадавших при этом не было.

Суэцкий канал является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10% глобального морской торговли, а в 2020 году через него прошли почти 19 тысяч судов.