"Укрзализныця" должна выплатить "Укртранслизингу" задолженность "Донецкой железной дороги" на 750 миллионов, – суд

Хозсуд Донецкой области 11 марта частично удовлетворил иск ЧАО "Лизинговая компания "Укртранслизинг" к АО "Укрзализныця" и решил взыскать в пользу истца 749,2 млн грн задолженности "Донецкой железной дороги".

Об этом сообщает Finbalance.

Объем исковых требований "Укртранслизинга" составлял 1,22 млрд грн (с учетом пени и инфляционных потерь).

Владельцем 49,96% акций "Укртранслизинга" является "Лемтранс" Рината Ахметова. Кроме того, ранее была информация, что 2,3% акций "Укртранслизинга" принадлежат связанном с Ахметовым "Межрегиональному промышленному союзу". Еще 47,7% акций "Укртранслизинга" принадлежат "Укрзализныце".

Напомним, по решению Большой Палаты Верховного Суда "Укрзализныця" признана правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты государственной регистрации АО - 21 октября 2015.

Компания должна погасить 6,5 миллиарда грн долгов "Донецкой железной дороги" перед кредиторами.

В "Укрзализныце" отмечали, что теперь компания будет лишена возможности обоснованно возразить или представить доказательства в опровержение их требований, ввиду отсутствия у общества любых первичных документов, поскольку вся информация и документы с началом антитеррористической операции остались в ГП "Донецкая железная дорога" и структурных подразделениях на территориях ОРДЛО.

Отмечается, что в настоящее время на временно неподконтрольных Украины территориях Луганской и Донецкой областей, находится более 20 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныци", почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.