"Нафтогаз" снизил цену на газ для производителей тепла

НАК "Нафтогаз Украины" в марте установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,28 грн за куб. м, что на 8% выше цены газа в феврале.

ОБ этом сообщает пресс-служба компании.

"В марте оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 6,28 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 8% ниже, чем в феврале", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что соответствующее решение принято с соблюдением норм постановления Кабмина, котоый установил формулу определения максимально допустимого уровня цен на газ для производителей тепла.

Также в компании напомнили, что согласно Меморандуму о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды от 9 февраля, до 30 сентября "Нафтогаз" предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф. К 1 мая 2021 руководство "Нафтогаза" и Ассоциация городов Украины должны определить источники компенсации этой разницы в ценах.