В "Дії" появится "Статичный QR" для передачи цифровой копии документов

Министерство цифровой трансформации во время Diia Summit презентует услугу "Статичный QR" для предпринимателей.

Об этом сообщил глава ведомтсва Михаил Федоров на своем Telegram-канале.

"Любой предприниматель сможет создать QR, разместить его на удобном месте. Клиент, наведя на него, получит уведомление с просьбой подтвердить передачу цифровой копии документа. Подтвердив политику конфиденциальности в один клик, на почту администратора придёт цифровая копия документа. Не нужно ничего ксерокопировать, фотографировать, переписывать", – сказал он.

Напомним, портал "Дія" для авторизации будет использовать бесконтактную технологию NFC. По словам Федорова, приложив паспорт к "Дії", можно будет авторизоваться в пару кликов, пока приложение считает номер документа. Эта инициатива также подойдет для 14-летних украинцев, которые уже имеют ID-паспорт, но не являются клиентами банков.