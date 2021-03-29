За неделю банки выдали "доступных кредитов" на 1,9 миллиарда

С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали 11 706 кредитов на общую сумму в 29 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из них 13,9 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования ранее полученных кредитов, 4,5 млрд грн предприниматели получили на инвестиции, еще 10,5 млрд в виде антикризисных кредитов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 764 кредита на сумму 1,9 млрд грн.

Отмечается, что Фонд развития предпринимательства заключил договоры о сотрудничестве с 27 банками.