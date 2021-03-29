Хакера из Тернопольской области подозревают в атаках на банки 11 стран, – Офис генпрокурора

Житель Тернопольской области подозревается в завладении данными через фишинговые атаки на банки более десяти стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, житель Тернопольской области разработал вредоносное программное обеспечение, а именно фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, направленное на веб-ресурсы более сотни банков и их клиентов. Вредоносное программное обеспечение позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в преступных целях", – говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, убытки от противоправной деятельности достигают десятков миллионов долларов. От фишинговых атак пострадали банки в Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии.

По результатам анализов, проведенных иностранными правоохранителями, более 50% фишинговых атак в Австралии в 2019 году были совершены именно с использованием разработки подозреваемого.

Хакера раскрыли совместно с правоохранителями Украины, США и Австралии. Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

В случае доказательства вины, хакеру грозит лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией программных или технических средств.