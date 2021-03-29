Луцкий завод отремонтирует двигатели военных самолетов за 68 миллионов
Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".
До 15 апреля завод капитально отремонтирует шесть авиадвигателей с оплатой до конца года:
2 двигателя РД-33 для истребителей МиГ-29 по 17,59 млн грн и 15,39 млн грн;
2 двигателя АЛ-31Ф для истребителей Су-27 за 14,1 млн грн и 15,2 млн грн;
2 двигателя АЛ-21Ф-3Т для бомбардировщиков Су-24 за 2,8 млн грн и 2,7 млн грн.
Межремонтный ресурс составит соответственно 350, 300 и 400 часов. Межремонтный срок для РД-33 и АЛ-21Ф-3Т составит восемь лет, а для АЛ-31Ф - пять лет. Гарантийный срок службы равен четыре года, из которых два - непосредственной эксплуатации.
Закупку провели по переговорной процедуре в связи с отсутствием конкуренции по техническим причинам. Такой ремонт авиадвигателей может выполнить только завод "Мотор", что подтверждено экспертным заключением Волынской торгово-промышленной палаты.