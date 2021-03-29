Власти Днепра планируют завершить отопительный сезон с 1 апреля

В Днепре могут завершить отопительный сезон 2020/2021 года уже 1 апреля.

Соответствующий проект решения опубликован на сайте горсовета.

Отключить отопление планируют в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха.

"Разрешить коммунальному предприятию "Теплоэнерго" Днепровского городского совета и другим организациям, эксплуатирующим коммунальные производственно-отопительные котельные и теплосети в городе Днепре, завершить отопительный сезон 2020/2021 1 апреля", – говорится в распоряжении городского головы.

Ранее сообщалось, что Украина может выйти из отопительного сезона 2020/2021 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) около 17 млрд куб. м.