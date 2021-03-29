Нацбанк зафиксировал сокращение объема наличных вне банков

Денежная масса в феврале 2021 года возросла на 0,2% или на 2 млрд грн – до 1 842 млрд грн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 0,6% – до 616,304 млрд грн.

При этом денежные средства в обращении вне банков (M0) в феврале сократились на 0,2% – до 513,87 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 0,3% – до 1 325,31 млрд грн, в частности в национальной валюте – на 1,2% (до 832,81 млрд грн), в то время как в инвалюте он сократился на 1,2% (до 492,49 млрд грн).

Вместе с тем кредитный портфель банков сократился на 0,2% – до 944,74 млрд грн, в том числе в иностранной валюте – на 1,5% (до 340,14 млрд грн), в то время как в гривне он вырос на 0,5% (до 604,6 млрд грн).

Согласно данным центробанка, чистые международные резервы в феврале снизились на 1% – до $17,63 млрд.

Как сообщалось, по данным НБУ, денежная масса в Украине в 2020 году выросла на на 28,7% – до 1,85 триллиона грн. При этом объем наличных средств в обращении вне банков за год увеличился на 131,3 млрд грн или на 34,2% – до 515,7 млрд грн.