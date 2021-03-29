В Украине стартовала весенняя посевная

В Украине начали сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.

Сельхозпроизводители Херсонской, Донецкой, Закарпатской и Николаевской областей уже посеяли 106,3 тыс. гектар или 1% от прогноз, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По предварительным данным областей, площадь посевов сельхозкультур во всех категориях хозяйств под урожай 2021 года ожидается в границах 28,1 млн га, что на 378 тыс. га больше прошлогоднего показателя.

Зерновые культуры во всех категориях хозяйств должны занять 15,5 млн га, или 55% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Посев яровых зерновых культур ожидается на площади 7,6 млн га, подсолнечника – 5,4 млн га, сои – 1,4 млн га, сахарной свеклы – около 223 тыс. га.