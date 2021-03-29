Самый богатый миллиардер Чехии с бизнесом в Украине погиб в авиакатастрофе

Владелец PPF Group, самый богатый чешский бизнесмен Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе.

Как сообщается в заявлении PPF Group, кроме 56-летнего миллиардера в катастрофе погибли еще 4 человека, передает Reuters.

Вертолет, в котором находился предприниматель, разбился на Аляске.

Forbes оценивает состояние Келлнера в $17,5 млрд. Принадлежащей ему группе PPF принадлежат активы в телекоммуникациях, финансах, медиа, биотехнологиях, недвижимости, сельском хозяйстве.

В том числе значительные активы входящего в состав группы финансового подразделения Home Credit сконцентрированы в России. В Украине PPF также владела одноименным банком Home Credit Bank, но в 2010 году он был продан акционерам Platinum Bank, затем сменил название на банк "Восток".

Сейчас PPF Group владеет в Украине долей в "ООО "Комодор", управляющим одноименным логистическим парком класса "А" в Киевской области, а также ООО "Шкода транспортейшн Украина" и ООО "Фарма консалтинг групп".