На Южно-Украинской АЭС установили новейшую систему безопасности оболочки реактора

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС ввели в эксплуатацию систему принудительного сброса давления из системы герметичного ограждения реакторной установки.

Как сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатома", такая технология внедрена в Украине впервые в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития, "Евратома", а также Комплексной программы повышения безопасности действующих энергоблоков.

"Система принудительного фильтрованного сброса парогазовой смеси из гермооболочки входит в перечень постфукусимских мероприятий. Она предназначена для предупреждения повреждений железобетонных конструкций и способствования уменьшению выбросов в окружающую среду в случае аварии", – говорится в сообщении.

Система имеет комбинированную, двухступенчатую систему фильтрации. Первая ступень - жидкостная фаза, вторая - металло-волокнистые фильтры. Это обеспечивает 99,99% очистки выбросов для всех типов аэрозолей и 99,5% - для газообразного йода.

Специалисты утверждают, что возможность возникновения давления, способного даже в условиях тяжелых аварий разрушить гермооболочку реакторов типа ВВЭР, эксплуатируемых в Украине, мизерная.

Установка и испытания системы были завершены в декабре 2020 года, сейчас началась эксплуатация системы. "Энергоатом" планирует ввести такую систему в эксплуатацию на всех энергоблоках типа ВВЭР-1000 серии В-320 в течение текущего года.