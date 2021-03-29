Верховный суд помог забрать из ВАКС дело о рекордной взятке от Злочевского (обновлено)

Верховный суд решил забрал из апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) жалобу по делу о попытке предоставления $5 млн неправомерной выгоды от бывшего министра экологии Николая Злочевского руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие другого дела в его отношении.

Об этом сообщает "Слово и дело" со ссылкой на представителей САП.

"Верховный суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о передаче материалов из апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в Киевский апелляционный суд", – сказал собеседник издания.

Как позднее уточнили в пресс-службе НАБУ, соответствующее решение приняла коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда 26 марта по жалобе адвоката одного из подозреваемых по делу.

"НАБУ считает, что такое решение Верховного суда фактически легитимизирует нарушение УПК Украины, где четко обусловлена ​​исключительная подследственность и подсудность по уголовным производствам НАБУ и САП. Мы не исключаем риск того, что такой подход Верховного суда в будущем может помешать справедливому правосудию в отношении подозреваемых", – заявили в пресс-службе Бюро.

В НАБУ отмечают, что ранее Верховный суд по меньшей мере семь раз принимал решения, которыми фактически определял, что вопрос подсудности в производствах НАБУ и САП должна решать Апелляционная палата ВАКС.

"Зато судебное решение, аналогичное принятому 26 марта, было вынесено Верховным судом только раз: в уголовном производстве по подозрению судей Окружного административного суда города Киева", – сказано в сообщении.

Как известно, Печерский районный суд города Киева обязал забрать у НАБУ дело о $5 млн взятки руководителям антикоррупционных органов и передать производство другому органу. Не соглашаясь с таким решением, прокурор САП обжаловал его в апелляционной палате ВАКС.

24 марта ВАКС решил ускорить передачу в суд дела о $5 млн взятки руководителям НАБУ и САП. Суд удовлетворил ходатайство детектива об ограничении срока на ознакомление с расследованием НАБУ до 31 марта. Поэтому дело могут передать в суд уже 31 марта или позже.

Недавно выяснилось, что несмотря на подачу жалобы на решение Печерского суда в апелляцию ВАКС, столичный райсуд так и не передал материалы апелляционной палате ВАКС.

Параллельно Офис генпрокурора пытался обжаловать это же постановление в Киевской апелляционном суде, однако 30 декабря судья этого суда отказалась открывать производство по жалобе. Сейчас Офис генпрокурора подал кассационную жалобу в Верховный суд.

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Как сообщалось, 12 июня 2020 года НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

1 июля детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.

Однако 24 декабря 2020 года Печерский районный суд Киева по просьбе адвокатов Злочевского постановил обязать Офис генпрокурора забрать у Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уголовное производство по делу о предложении рекордной взятки в размере $5 млн глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и передать его другому органу досудебного расследования.