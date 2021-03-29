Глава Налоговой оценил потери от уклонения от уплаты налогов в $7,7 миллиарда

Государственная налоговая служба (ГНСУ) оценивает потери Украины от применения схем по уклонению (минимизации) уплаты налогов в сумму около $7,7 млрд.

Об этом глава Налоговой службы Алексей Любченко рассказал в своей статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".

Глава ведомства уточнил, что в том числе потери от выплаты зарплат в "конвертах" оцениваются в $4,3 млрд, деятельности "скруток" и конвертационных центров – в $1,5 млрд, офшорных схем – в $0,8 млрд, подакцизных товаров – $1 млрд, убытки государственных предприятий – $0,1 млрд.

"Например, общие доходы населения в 2020 году без учета налогов составляли 3,4 трлн грн, из которых 1,9 трлн — это заработная плата и другие трудовые доходы. При этом объемы выручки предприятий торговли, которые фиксируются через кассовые аппараты, в 2020 году составили менее 1,3 трлн грн. Это означает, что всего 38% расходов домохозяйств фиксируется через фискальный чек с уплатой соответствующих налогов и сборов", – отметил Любченко.

Глава Налоговой службы обратил внимание, что с начала 2020 года объем гривневой денежной наличности в экономике Украины вырос на 34%.

"Но определить, какая доля этого прироста обусловлена предусмотрительным поведением экономических агентов на фоне карантинных ограничений, а какая – результатом увеличения теневого товарооборота, весьма трудно. Вместе с тем общеизвестно, что схемы по "оптимизации" налоговой нагрузки реализуются с помощью наличных расчетов", – подчеркнул чиновник.

По мнению Любченко, в подобных условиях нужно стимулировать безналичные расчеты, в том числе снижая лимиты на наличные расчеты и усовершенствуя систему контроля над наличными расчетами.

"Также требуют усиления контроль над деятельностью физических лиц-предпринимателей и противодействие злоупотреблению упрощенной системой налогообложения, потому что, как известно, распространена практика осуществления под прикрытием ФЛП своей деятельности крупным бизнесом и торговыми сетями", – добавил глава Налоговой службы.

Как сообщалось, Любченко также предлагает повысить налогообложение инструментов финансового сектора и пассивных доходов физических лиц.