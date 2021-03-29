Прибыль "Киевстара" превысила 10 миллиардов

Оператор мобильной связи "Киевстар" в 2020 году получил чистой прибыли 10,3 млрд грн, что на 1,4 млрд грн больше, чем годом ранее.

Об этом сообщается в объявлении о проведении оператором 29 апреля годового собрания акционеров.

Отмечается, что нераспределенная прибыль компании в 2020 году составила 10,3 млрд грн против 12,7 млрд млн грн в прошлом году.

При этом долгосрочные обязательства оператора мобильной связи выросли до 7 млрд грн (2,5 млрд грн в 2019 году), а текущие – до 8,5 млрд грн (8,2 млрд грн в 2019 году).

Суммарная дебиторская задолженность уменьшилась на 22,2 млн грн – до 826 млн грн.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Veon (ранее – VimpelCom Ltd.) также владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн") и ряде других стран.

Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" российского бизнесмена Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций.