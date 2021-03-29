Семейный банк Суркисов получил 300 миллионов прибыли

АО "Акцент-Банк" ("А-Банк") по итогам работы в 2020 году получило 299,74 млн грн чистой прибыли.

Согласно сообщению банка о собрании акционеров 28 апреля в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, 276,23 млн грн из полученной прибыли планируется направить на увеличение уставного капитала финучреждения, передает Finbalance.

Кроме этого, 23,51 млн грн планируется направить на пополнение резервного капитала.

При этом дивиденды по простым акциям "А-Банка" начислять не планирует.

Активы "А-Банка" к концу 2020 года увеличились 9,2 млрд грн с 6,4 млрд грн на конец 2019 года.

Как сообщалось, в 2019 году "А-Банк" получил 241,99 млн грн чистой прибыли.

По состоянию на начало 2021 года Игорь Суркис владел 33,22% акций банка, Григорий Суркис – 32,99%, Светлана Суркис и Марина Суркис – по 16,89%.