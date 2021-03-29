Фурсин оспорил ликвидацию "Мисто Банка" в суде

Бывший народный депутат Иван Фурсин подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с просьбой отменить решения о ликвидации принадлежавшего ему "Мисто Банка".

23 марта суд предоставил Фурсину пятидневный срок для устранения недостатков в исковом заявлении к Национальному банку (НБУ) и Фонду гарантирования вкладов, передает Finbalance.

В своем иске Фурсин просит суд отменить решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных и введении временной администрации в банк, а также о начале его ликвидации.

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.