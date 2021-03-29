Цены на строительно-монтажные работы в феврале выросли на 12%, – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в феврале 2021 года возросли на 12% по сравнению с февралем 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным ведомства, цены увеличились во всех сегментах строительства: здания – рост 7,4%, из них жилые - на 6,8%, нежилые – на 7,9%; инженерные сооружения – 19%. Наиболее подорожали цены на сооружение комплексных промышленных объектов – на 41,2%.

По сравнению с предыдущим месяцем стоимость работ по строительству жилых зданий возросла на 0,9%, нежилых – на 2%, инженерных сооружений – на 4,5%.

Как сообщалось, в 2020 году цены на стройработы в Украине возросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2019-м – на 6%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.