Россия пытается обойти санкций для строительства "Северного потока-2", – разведка

Российская Федерация старается активно обходить санкции, введенные против строительства газопровода "Северный поток-2", действуя сразу по нескольким направлениям.

Об этом сообщает пресс-центр Службы внешней разведки.

В частности, Россия выводит компании-владельцев из-под санкций через механизм временной (на период до завершения работ) смены собственника.

Так, в июне 2020 года "Газпромфлот" передал судно "Академик Черский" компнаии "Темрюк Транс Марин", которая в конце 2020 передала его в собственность "Мортранссервис".

Также в конце июля 2020 года "Газпромфлот" передал судна "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко" компании "Нобилиты".

При этом Россия создает альтернативные возможности для выполнения условий, необходимых для запуска трубопровода, после его достройки.

Например, отмечают разведчики, РФ проводит сертификационные и страховочные работы собственными силами. Тема актуализировалась после того, как из проекта вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

"Для этого 11 января создана СК "Константа". 13 января Банк России беспрецедентно быстро выдал ей лицензию на деятельность, а 5 марта Всероссийский союз страховщиков выдал разрешение работать за рубежом. Таким образом, создана основа для того, чтобы эта компания могла выступить страхователем "Северного потока-2", – говорится в сообщении.

Также оборудование и услуги покупаются у европейских компаний мелкими партиями и через компании-посредников.

"В сентябре 2020 году для трубоукладчика "Академика Черского" у итальянской компании Nuova Patavium приобретено оборудование для обработки краев труб и электрогидравлических энергетических блоков. Чтобы избежать санкций, была применена схема доставки продукции в Россию несколькими партиями, стоимостью не более $200 тыс. После того, как прибыл весь комплект оборудования, его отправили на борт "Академика Черского", – отметили в разведке.