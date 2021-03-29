"Укрзализныця" подтвердила сход с рельсов пассажирского поезда Киев-Запорожье. ВИДЕО

Шесть из девяти вагонов скоростного пассажирского поезда категории "Интерсити" №732 Киев - Запорожье сошли с рельсов в 50 километрах к конечной станции - Запорожье.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров, никто из них не пострадал.

Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров поезда до станции назначения. Также прорабатывается вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса.

"Укрзализныця" также сообщает, что создала комиссию для расследования причины инцидента.