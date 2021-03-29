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Помощник нардепа от "Слуги народа" получил подряд на строительство тюрьмы за 58 миллионов

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Помощник нардепа от "Слуги народа" получил подряд на строительство тюрьмы за 58 миллионов
ГУ "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" Минюста 23 марта по результатам тендера заказало ООО "Будтемп" строительные работы в Запорожской области за 57,55 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2022 года должны построить новый режимный корпус ГУ "Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№ 11)" по ул. Зеленая, 34 в с. Каменное Вольнянского района.

В частности, подрядчик выполнит общестроительные работы, обустроит переход, инженерные сети, дистанционное открывание дверей, освещение, электрооборудование, противопожарные системы, сигнализацию и связь.

Обеспечение исполнения договора составляет 2,5% стоимости, а гарантия – десять лет.

Стоимость договора на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 58,9 млн грн.

Единственным конкурентом победителя торгов было черкасское ООО "Артемзбуд" директора Артема Науменко из с. Гоголев Броварского района Киевской области.

Созданной в 2013 году броварской фирмой "Будтемп" владеет и управляет Армен Назарян, который является внештатным помощником нардепа из фракции "Слуга народа" Николая Галушко.

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Николай Галушко – член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. До избрания руководил своим охранным ЧП "Галид", которым сейчас владеет и управляет его отец Леонид Галушко.

В Галушко есть штатная помощница Оксана Николаевна Листопад. Лицо с такими ФИО в 2016 году была главным специалистом Отдела финансово-экономической деятельности в Управлении Государственной пенитенциарной службы (ныне Государственная уголовно-исполнительная служба) в Киеве и области, а в 2020 году выдвигалась в Киевский облсовет от "Слуги народа", но снялась.

По данным издания "Киеввласть", в 1997-2006 годах Николай Галушко работал в органах внутренних дел, в том числе в 2002-2005 годах в УБОП ГУ МВД в Киевской области.

С 2018 победитель получил подрядов на 71,58 млн грн, из которых этот – самый большой.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші
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