Место для нового аэропорта на Закарпатье выберут до конца апреля

До конца апреля 2021 года станет известно, где будет расположен новый международный аэропорт на Закарпатье - в поселке Среднее или в Мукачево.

Об этом сообщил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") Кирилл Хомяков в Facebook.

"Закарпатте - передпроектные работы на финальной стадии. До конца апреля узнаем окончательное местоположение аэропорта", - написал Хомяков.

Такле он рассказал, что в Днепре продолжаются работы по первой очереди строительства, в частности, обустройство временных дорог и подъездных путей для доставки инертных материалов, подключение строительного городка к временным инженерных сетей, обустройство производственной базы, где будут установлены бетонные заводы и склады для инертных материалов.

В Одессе продолжаются работы по второй очереди строительства аэродрома. Также происходит процедура сертификации новой взлетно-посадочной полосы.

По аэропорту "Винница" состоялся аукцион по технадзору, на этой неделе будет определен победитель. Генподрядчик завез технику на строительную площадку. Сейчас началось сооружение временной подъездной дороги к производственной базе.

По аэропорту "Херсон" - проектно-сметная документация готова и представлена ​​для прохождения государственной экспертизы.

По аэропорту "Ривне" - заключен договор на разработку проектно документации для установки средств навигации и посадки, светло-сигнального оборудования и на ограждение.