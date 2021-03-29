Место для нового аэропорта на Закарпатье выберут до конца апреля
Об этом сообщил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") Кирилл Хомяков в Facebook.
"Закарпатте - передпроектные работы на финальной стадии. До конца апреля узнаем окончательное местоположение аэропорта", - написал Хомяков.
Такле он рассказал, что в Днепре продолжаются работы по первой очереди строительства, в частности, обустройство временных дорог и подъездных путей для доставки инертных материалов, подключение строительного городка к временным инженерных сетей, обустройство производственной базы, где будут установлены бетонные заводы и склады для инертных материалов.
В Одессе продолжаются работы по второй очереди строительства аэродрома. Также происходит процедура сертификации новой взлетно-посадочной полосы.
По аэропорту "Винница" состоялся аукцион по технадзору, на этой неделе будет определен победитель. Генподрядчик завез технику на строительную площадку. Сейчас началось сооружение временной подъездной дороги к производственной базе.
По аэропорту "Херсон" - проектно-сметная документация готова и представлена для прохождения государственной экспертизы.
По аэропорту "Ривне" - заключен договор на разработку проектно документации для установки средств навигации и посадки, светло-сигнального оборудования и на ограждение.