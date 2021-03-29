"Кернел" Веревского выплатил топ-менеджерам $11,5 миллиона бонусов

Агрохолдинг "Кернел" 22 марта выкупил у директоров компании 1,8 млн фантомных колл-опционов по фиксированной цене 24,78 польских злотых (эквивалентной $6,38 на момент заключения сделки) на общую сумму $11,48 млн.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании на Варшавской бирже, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, фантомные опционы – деривативные инструменты, привязанные к цене акций "Кернел", и не имеют идентификационного кода ценной бумаги.

Компания не указала в сообщении имена и должности сотрудников, а также схему распределения опционов среди их выгодоприобретателей.

Фантомный опцион – финансовый инструмент, позволяющий мотивировать менеджмент компании наращивать ее капитализацию путем закрепления за сотрудниками условной доли в уставном капитале.

Как сообщалось, агрохолдинг "Кернел" во втором квартале 2021 года финансового года (ФГ, начался в июле-2020) получил $170,64 млн чистой прибыли, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего ФГ, а ее выручка в октябре-декабре 2020 года увеличилась на 28,5% – до $1,33 млрд.

Чистая прибыль компании в первом полугодии 2021 ФГ составила $404,02 млн, а выручка – $2,27 млрд, что соответственно в 3,9 раза и на 20,4% лучше показателей аналогичного периода 2020 ФГ.