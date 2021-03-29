Одесский коньячный завод получил 10 миллионов чистой прибыли

ЧАО "Одесский коньячный завод", один из крупнейших производителей коньяков в Украине, в 2020 году получил 10,61 млн грн чистой прибыли против 14,65 млн грн чистого убытка в 2019 году.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее активы за год сократились на 11,1% - до 741,96 млн грн, а нераспределенная прибыль выросла на 4,7% - до 98,64 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО "Одесский коньячный завод" по итогам года сократилась на треть - до 258,29 млн грн, а долгосрочные обязательства в 2,7 раза - до 94,29 млн грн.

Согласно сообщению, на годовом собрании акционеров 25 апреля планируется получить одобрение на осуществление компанией значительных сделок по поставке алкогольной продукции совокупной стоимостью до 3,2 млрд грн, которые могут использоваться предприятием для ведения хозяйственной деятельности 2021 году.

Помимо того, в повестке собрания также планируется утвердить следующее сокращенное наименование ЧАО - ПрАТ "ОКЗ" на украинском, ЧАО "ОКЗ" на русском и PRAT "OKZ" на английском языке.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ЧАО "Одесский коньячный завод" принадлежит украинскому бизнесмену, владельцу алкогольного холдинга Global Spirits Евгению Черняку.

Global Spirits - крупный международный алкогольный холдинг, объединяющий ЛВЗ "Хортиця" и "Одесский коньячный завод", "Украинская дистрибуционная компания". Портфель холдинга включает водочные, коньячные и винные бренды: "Хортиця", "Первак", Shustoff, "Мороша", Oreanda, San Martino, "Mікадо", "Медовуха" и другие. Продукция Global Spirits экспортируется в более чем 87 стран мира. Центральный офис Global Spirits находится в Нью-Йорке (США).