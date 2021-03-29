Конституционный Суд не может восстановить работу сайта после указа Зеленского

Начиная с субботы, 27 марта, официальный вебсайт Конституционного Суда Украины по неизвестным причинам прекратил свою работу.

Об этом заявляют в пресс-службе КСУ.

"Сейчас специалисты выясняют обстоятельства, которые привели к таким последствиям и принимают все необходимые меры для возобновления функционирования официального веб-сайта Суда. До полноценного восстановления работы веб-сайта все актуальные новости о деятельности КСУ мы будем сообщать на официальных страницах Суда в социальных сетях", – сказано в сообщении.

Кроме того, представители госохраны в понедельник не пустили Александра Тупицкого и Александра Касминина в помещение Конституционного Суда, уточнили в пресс-службе суда Укринформу.

"Тупицкий и Касминин пришли сегодня на работу в суд, но их не пустили представители госохраны, сославшись на указ президента", – сообщили в суде.

Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича от 14 мая и от 17 сентября 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

Напомним, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, затем это решение было продлено еще на месяц. В свою очередь в пресс-службе КСУ заявили, что предложение отстранить Тупицкого от занимаемой должности противоречит Конституции.

Накануне этого решения исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда (КСУ) Александру Тупицкому. Подозрение было направлено по почте после того, как Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, он оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, в отношении особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ПАО "Зуевский энергомеханический завод", расположенного в Донецкой области.

Ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали записи, свидетельствующие о том, что Тупицкий еще будучи районным судьей в Донецке участвовал в схеме завладения имуществом завода в городе Зугрэс Донецкой области и, возможно, получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.

После этого, уже работая заместителем председателя КСУ, Тупицкий пытался отговорить свидетеля и бывшего владельца завода от показаний правоохранителям об этих событиях и заявлял, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за разрешения давнего корпоративного конфликта.