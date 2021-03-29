Власти Киева могут ограничить работу транспорта из-за роста заболеваемости коронавирусом

В случае, если ситуация с COVID-19 в Киеве не улучшится, придется закрывать начальную школу, детские сады и принимать решение об ограничении работы общественного транспорта.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире одного из телеканалов,передает Интерфакс-Украина.

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", – сказал Поворозник.

Так, словам Поворозника, за последние две недели в столице добавили более 1 тыс. койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусом, однако их заполняемость "достаточно серьезная".

"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу. Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", – заявил чиновник.

Как сообщалось, с 26 марта власти Киева разрешили перевозить в общественном транспорте большее количество пассажиров – сейчас может быть заполнено 50% всех мест в салоне, тогда как ранее ограничение составляло 50% только сидячих мест.